Frankenthal – Verkehrskontrolle aufgrund Handynutzung am Steuer – Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Frankenthal konnte am Abend des 25.07.2025 gegen 19:20 Uhr ein männlicher Fahrzeugführer im Bereich der Wormser Straße in Frankenthal dabei beobachtet werden, wie er während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal