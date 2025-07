Frankenthal – Nächster „First Saturday“ am 2. August Sommerlounge, Aktionen und zwei Stunden kostenlos parken in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch im August lädt die Stadt Frankenthal wieder zum „First Saturday“ ein – dem Aktionstag für alle Besucherinnen und Besucher der Innenstadt. Am Samstag, 2. August, dürfen sich

Gäste nicht nur wieder auf zwei Stunden kostenfreies Parken in den teilnehmenden

Parkhäusern freuen, sondern auch auf zahlreiche Sonderaktionen des in der Innenstadt

ansässigen Handels und der Gastronomie.

Als besonderes Highlight verwandelt sich der Rathausplatz von 13 bis 22 Uhr in einen

sommerlichen Lounge- und Chill-Bereich – mit Musik, kühlen Getränken und entspanntem

Flair. Parallel dazu läuft in der Erkenbertruine das diesjährige Open Air Kino – ideal, um den

Abend nach einem Cocktail an der SommerLounge in der Frankenthaler Innenstadt

ausklingen zu lassen. Das Programm und weitere Informationen finden Interessierte direkt

unter www.lux-kinos.de.

Diese Parkhäuser beteiligen sich

Mit dem Projekt „First Saturday“ setzt die Stadt seit Juli gezielt Impulse zur Belebung der

Innenstadt. An jedem ersten Samstag im Monat ist das Parken in den teilnehmenden

Parkhäusern für zwei Stunden kostenlos. Dazu gehören:

• Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage

• Parkhaus am Bahnhof

• Parkhaus Birkenmeier/Hotel Central

• City Center Parkhaus

• der Parkplatz am Brauhaus zur Post ist am 2. August auch mit dabei

Die Aktion soll zum stressfreien Besuch der Innenstadt motivieren und einen entspannten

Einkaufsbummel ermöglichen. Die Wirtschaftsförderung verfolgt das Ziel, die Frankenthaler

Innenstadt auch an den Samstagen mit mehr Leben zu füllen.

Sommerlounge auf dem Rathausplatz

Ein besonderes Sommererlebnis erwartet die Besucher dieses Mal auf dem Rathausplatz:

Zwischen 13 und 22 Uhr lädt die „Sommerlounge“ zum Verweilen ein. Liegestühle, Musik,

kalte Drinks und leckere Zuckerwatte für Groß und Klein in lockerer Atmosphäre – ideal zum

Abschalten nach dem Einkaufsbummel oder als Treffpunkt für Freunde und Familie, passend

zur Ferienzeit.

Gemeinsam für eine lebendige Innenstadt

Wie bereits zum Auftakt im Juli sind auch am 2. August zahlreiche Einzelhändler und

Gastronomen mit besonderen Angeboten und Aktionen beteiligt. Ziel ist es, Frankenthals

Innenstadt nicht nur als Einkaufsort, sondern als lebendigen Treffpunkt mit Erlebnischarakter

zu etablieren. Alle Sonderaktionen sind unter www.frankenthal.de/innenstadt aufgelistet.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)