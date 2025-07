Brühl – Auto fährt beim Einparken in Supermarktfassade

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr verwechselte, ersten Unfallermittlungen zufolge, eine 69-jährige VW-Fahrerin beim Einparken das Gas- und das Bremspedal ihres neuen Elektroautos und beschädigte durch eine Kollision Teile der Fassade eines Supermarktes in der Straße Luftschiffring. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Kühlaggregat im Inneren des Markes nach vorne geschoben. Verletzt wurde im Zusammenhang mit diesem Unfall niemand. Das Auto der Verursacherin war im Anschluss fahrbereit. Der Schaden an diesem beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Schaden an der Fassade sowie am Kühlaggregat kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim