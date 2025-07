Weinheim – Denn Schwimmen rettet Leben Lehrreich und gesund – Schwimmwochen der Lützelsachsener Grundschule am Strandbad Waidsee

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Den gellenden Pfiff kennen die Kinder schon. Er tönt laut und schrill aus der Trillerpfeife von Petra Waible, der Rektorin der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule in Lützelsachsen. „Alle raus aus dem Wasser.“ Als der laute Ruf auf den Pfiff folgt, haben sich die Schülerinnen und Schüler schon in Bewegung gesetzt – alle ans sichere Ufer! „Durchzählen“, so ertönt das Kommando. Alle da. Alle fit und gesund. Alle bei bester Laune. „Zurück ins Wasser“, ruft Petra Waible – und der Tross watet zurück ins kühle Nass. Die Übung zeigt: Disziplin, ein ständiger Überblick und die Sicherheit der Kinder stehen im Vordergrund, wenn sie schwimmen gehen. Es sind Schwimmwochen der Hans-Joachim-Gelberg-Schule am Weinheimer Waidsee-Strandbad. In dieser Woche waren die Zweitklässler an der Reihe, zuvor die Drittklässler, davor wiederum die Viertklässler. Weil wegen der Sanierungsarbeiten im Victor-Dulger-Bad in Hohensachsen der regelmäßige Schwimmunterricht in diesem Jahr für die Lützelsachsener Grundschüler ausfallen musste, verständigte man sich mit dem Kollegium und die Eltern auf feste Schwimmtage am Ende des Schuljahres. Denn, das Schwimmen zu streichen, war für Petra Waible, die auch Geschäftsführende Rektorin der Weinheimer Grundschulen ist, keine Option – nicht nur weil sie selbst lange Jahre Leistungsschwimmerin war und sehr genau weiß, dass das Element Wasser dem Menschen ein besonderes Körpergefühl vermittelt.

„Weil Schwimmen lernen und Schwimmen üben existenziell ist“, beschreibt sie. Menschen, die nie schwimmen gelernt haben, können in brenzlige, ja lebensgefährliche Situationen geraten.“ Und sie spitzt zu: „Man glaubt nicht, wie viele Familien ans Meer fahren, deren Kinder nicht schwimmen können.“ Jedes Kind, findet sie, muss schwimmen lernen. Und Spaß macht es schließlich auch. So ziehen in diesen Wochen jeden Tag zwei Schulklassen zu Fuß vom Schulstandort in der Weinheimer Straße im Ortsteil Lützelsachsenmit ihren Lehrkräften und Betreuern durch die Ebene zum Waidsee, um dort in Gruppen das Schwimmen zu üben – alles im flachen und behüteten Bereich des Waidsees. Nur etwa die Hälfte von ihnen kann am ersten Tag schwimmen, noch weniger so richtig sicher. Das ändert sich aber in wenigen Tagen. Die Schwimmwochen sind durchaus mit einem sportpädagogischen Konzept entwickelt worden, das die Lehrerinnen Susanne Otterbeck und Katrin Paasche entwickelt haben. Sicherheit ist dabei der wichtigste Aspekt, erklärt die Schulleiterin, die eine bekennende „Wasserratte“ ist. Dank einer Förderung durch die Franziska van Almsick-Stiftung kann die Schule auch zwei externe Schwimmlehrer ins Boot holen, so dass mit Lehrkräften und Praktikanten insgesamt neun Betreuer auf 40 Kinder aufpassen können. Dass die Kleinen je nach Leistungsstand unterschiedlich farbige Bademützen tragen, hilft ihnen dabei und gehört zum Konzept. Auch die Schwimmmeister und weiteren Mitarbeiter des Strandbades helfen den Kindern aus Lützelsachsen, die in diesen Wochen gern gesehene Stammgäste sind.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim