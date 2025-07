Walldorf – 110.000 Euro Sachschaden nach Unfall zwischen Klein-Lkw und Pkw

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend um 19:10 Uhr befuhr ein 28-jähriger Klein-Lkw-Fahrer die L598 aus Richtung St. Leon-Rot kommend in Fahrtrichtung Walldorf und ordnete sich zum Linksabbiegen auf den rechten der beiden Abbiegestreifen ein. Ein 70-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer fuhr zur selben Zeit die B291 von Walldorf kommend in Fahrtrichtung St. Leon-Rot entlang. Beim Abbiegevorgang des 28-Jährigen missachtete dieser die Vorfahrt des geradeausfahrenden Mercedes-Benz-Fahrers und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 110.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da aus dem Mercedes-Benz Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, musste die Fahrbahn nach der Bergung der Fahrzeuge durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim