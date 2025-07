Speyer – Bauarbeiten auf dem Spielplatz Eselsdamm

Gommersheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Noch ist nicht bekannt, wie es am Mittwochabend (23.07.2025, 23.31 Uhr) in einem Schrebergarten zu einem Brand gekommen ist. Eine Holzpalettenbank stand in Flammen und konnte rechtzeitig durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden, bevor das Feuer auf andere Gegenstände übergreifen konnte. Derzeit wird nicht ausgeschlossen, dass Unbekannte den Brand vorsätzlich gelegt ... Mehr lesen »