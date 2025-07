Sinsheim – Autofahrerin verursacht mehrere Unfälle und flüchtet – Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen 11:15 Uhr fiel am Donnerstag einer Streife des Polizeireviers Sinsheim ein Kia auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Eichendorffstraße in Richtung Burgweg unterwegs war. Das Auto fuhr weiter in den Bereich des Burgwegs, der als Feldweg ausgewiesen ist, obwohl die Durchfahrt dort verboten ist. Hier hielt der KIA kurz an. Als sich der Streifenwagen dem Fahrzeug weiter näherte, gab die Fahrerin Gas und fuhr in Richtung des Auto-Technik Museums Sinsheim davon. Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte die Frau nicht. In der Straße “Untere Au” kam das Auto aufgrund einer massiv überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer der dortigen Autobahnunterführung. Trotz des Unfalls und massiver Schäden an der Karosserie fuhr die Frau in Richtung Sinsheim-Steinfurt weiter. Im weiteren Verlauf überholte sie mehrmals und gefährdete dabei den Gegenverkehr. Als sie ein Wohngebiet bei Sinsheim-Steinsfurt erreichte, bog sie in eine Sackgasse ab. Eine Polizeistreife blockierte die Straße, um die Frau an der Weiterfahrt zu hindern. Doch davon ließ sich die 23-jährige Fahrerin nicht abhalten. Über einen Vorgarten und einen Feldweg entzog sie sich zunächst der Polizeikontrolle. In der Egertstraße konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und eine Flucht zu Fuß verhindert werden. Warum die Frau ein solches Verhalten an den Tag legte, ist bislang unklar. Tests auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol, Medikamente oder Drogen verliefen negativ. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen sie wird nun unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch die Fahrt der Frau gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim