Schwetzingen – Verhandlungen über Taxifahrpreis münden in Körperverletzung und Beleidigung

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr gerieten ein 55-jähriger Taxifahrer und ein 37-jähriger Betrunkener an einem Taxistand in der Schloßstraße wegen eines potenziellen Taxifahrpreises in Streit. Nachdem die Verhandlungen des 37-Jährigen nicht zum gewünschten Erfolg geführt hatten, beleidigte dieser den Taxifahrer zunächst und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Der Taxifahrer wurde hierdurch leicht verletzt und sein T-Shirt beschädigt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim