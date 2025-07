Sandhausen – Neue Akzente in vertrauter Umgebung – Das Hopfe zopfe überrascht mit neuen Highlights

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das traditionsreiche „Hopfe zopfe” bekommt ein neues Konzept – dieses Jahr mit drei Vereinen an vier Tagen und neuen Highlights, die Jung und Alt begeistern werden. Das stimmungsvolle Fest zur Hopfenernte, bei dem die Sandhäuserinnen und Sandhäuser noch selbst Hand an den Hopfen legen, ist längst eine feste Größe im Gemeindekalender. Jetzt bekommt das „Hopfe zopfe” Zuwachs: Ein weiterer Festtag, ein umfangreicheres Programm und ganz besondere Höhepunkte ergänzen das bewährte Traditionsfest – ohne seinen authentischen Charme zu verlieren. Ein echtes Highlight in diesem Jahr: Comedy-Star Markus Krebs kommt nach Sandhausen – und das live! Der Mann mit dem kultigen Kneipenhumor und den trockensten Pointen des Landes bringt am Donnerstag, 4. September, den Hopfen zum Beben. Diesen Kneipenhumor gab’s beim Hopfe Zopfe so noch nicht! Da Hopfen bekanntlich nicht nur gezopft, sondern auch genossen werden will, feiert Sandhausen eine weitere Premiere im Festprogramm: Die erste Sandhäuser Bierprobe! In entspannter Atmosphäre führt Biersommelier Maik Schneckenberger seine Gäste am Freitag, 5. September, mit einer feinen Auswahl sechs spannender Biersorten durch einen genussvollen Abend. Ein Event für alle Sinne und ein perfekter Vorgeschmack auf die folgenden Festtage.

Nur durch das großartige Engagement der Sandhäuser Vereine – allen voran der MGV Germania 1869 Sandhausen e.V., der das „Hopfe zopfe” mit seinem Hopfenfest seit Jahrzehnten geprägt hat, ist das Fest und die Tradition so ein bedeutender Teil für die Hopfengemeinschaft geblieben. „Ohne die unermüdliche Arbeit der Germania wäre das „Hopfe zopfe” nicht das, was es heute ist. Dafür gebührt ihnen unser herzlichster Dank. Ich freue mich, dass wir unser Fest nun gemeinsam mit dem DLRG, dem Budoverein, Gut Holz `78, als bewirtende Vereine, und Welde fortführen und weiterentwickeln – mit teilweise neuen Ideen, aber derselben Leidenschaft wie bisher”, freut sich Bürgermeister Hakan Günes. Neben den Hopfenbauern rund um Albert Burkhardt, die den Sandhäuser Aromahopfen das ganze Jahr über hegen, pflegen und schließlich zum traditionellen Zopfen auf den Festplatz bringen, sind auch weitere zahlreiche Vereine der Gemeinde mit im Boot und bereichern das Programm – ob musikalisch, kulinarisch oder organisatorisch: Dieses Fest zeigt das wertvolle Miteinander, das die Hopfengemeinde ausmacht und verspricht wieder unvergessliche Momente für alle Gäste.

Nun wächst nicht nur das Fest, sondern wahrlich auch die Vorfreude!

Programm:

Donnerstag

20 Uhr Markus Krebs

Bewirtung: DLRG Ortsgruppe Sandhausen

Freitag

20 Uhr 1. Sandhäuser Bierprobe

Bewirtung: Budoverein Sandhausen

Samstag

ab 9 Uhr Hopfenernte

10 Uhr Festbeginn

Bewirtung: Gut Holz `78 Sandhausen

Oldtimer-Traktoren-Ausstellung

11 bis 14 Uhr Graffiti mit KIKUSCH

11:45 Uhr Offizielle Eröffnung & Fassbieranstich

14 bis 18 Uhr Kreativ-Werkstatt mit JuKiZ

ab 19 Uhr Live-Musik Vanessa & Rainer Kraft

Sonntag

10 Uhr Ökumenischer Ernte-Gottesdienst mit dem Posaunenchor

ab 11 Uhr Hopfenernte, Frühschoppen

Musikalische Unterhaltung: Sandhäuser Musikverein, Posaunenchor

Bewirtung: Gut Holz `78 Sandhausen

Quelle: GEMEINDE SANDHAUSEN