Speyer – Otterstadt und Speyer-Nord – Versuchter Diebstahl aus Fahrzeugen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 24.07.2025, gegen 03:50 Uhr kam es in Otterstadt und im Bereich von Speyer-Nord zu zwei Fällen von versuchten Diebstählen aus Fahrzeugen. Hierbei konnten die bislang unbekannten Täter jeweils durch die Eigentümer an der Vollendung der Tat gehindert und zur Flucht veranlasst werden. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht angetroffen werden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Haben Sie in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Haben sie eine Videoüberwachung an Ihrem Wohnhaus, welche eine verdächtige Person auf Ihrem Grundstück aufgezeichnet hat?

Quelle: Polizeiinspektion Speyer

Des Weiteren wird nochmal eindringlich darum gebeten ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Es wird geraten, dass Sie sich immer nochmals vergewissern, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist.