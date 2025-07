Neustadt/Weinstraße – NACHTRAG B38 voll gesperrt – Schwerer Verkehrsunfall

Neustadt / Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News berichtet kam es heute am Mittag einen Unfall auf der B38 Neustadt Am 24.07.2024 wurde ein Verkehrsunfall auf der B38 gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind zwei Fahrzeuge beteiligt und zwei Personen verletzt. Die Verletzungen waren so schwer, dass zwei Personen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Auf Grund der verletzten Personen wurde ein Gutachter bestellt. Die B38 Unfallstelle ist zwischen dem AVG-Kreisel und dem Steinkreisel/K 19 immer noch gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber und vier Krankenwagen. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (ots)