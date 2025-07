Neustadt/Weinstraße – Fit für die Verbrecherjagd? – Polizei lädt zum Sporttag ein

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwochmorgen (23.07.2025, 10:15 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Osloer Straße einzubrechen. Eine Zeugin sah ihn auf dem Balkon des Hauses, als er versuchte, ins Innere zu gelangen. Daraufhin ergriff er auf einem E-Scooter die Flucht und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ... Mehr lesen »