Mannheim – Drei Unbekannte stehlen Fahrräder – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend entwendeten drei männliche Personen gegen 22:40 Uhr mehrere Fahrräder in der Mannheimer Innenstadt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete drei bislang unbekannte Täter, wie sie am Willy-Brandt-Platz drei mit Schlössern gesicherte Fahrräder gewaltsam in ihren Besitz brachten und sie anschließend dazu nutzten, um die Flucht in Richtung Wasserturm zu ergreifen. Eines der entwendeten Fahrräder soll die Farbe Pink/Grau gehabt haben. Weitere Hinweise zu den gestohlenen Fahrrädern liegen bislang nicht vor. Auch der entstandene Diebstahlschaden ist noch unklar. Die drei männlichen Täter sollen im jugendlichen Alter gewesen sein. Zwei von ihnen seien hell- und einer dunkelhäutig gewesen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten aufgenommen und sucht neben den Eigentümern der Fahrräder auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim