Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Dienstag (22.07.2025, 18 Uhr) und Mittwoch (23.07.2025, 9 Uhr), wurde der Außenspiegel eines am Straßenbahnrand parkender VW Golf in der Dörrhorstraße (nahe Heinigstraße) beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz