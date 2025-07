Ludwigshafen – Grausamer Hundeangriff – Kangals beißen Labrador tot! Wo sind Hunde und Besitzer?

Ludwigshafen – Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 18. auf den 19. Juli 2025, kam es zu einem erschütternden Vorfall in Ludwigshafen-Gartenstadt. Gegen etwa 3:30 Uhr wurde in der Damaschkestraße, Ecke Karlsbader Straße, ein Labrador bei einem brutalen Angriff durch drei freilaufende Kangals tödlich verletzt.

Die Besitzerin des Labradors war zu dieser Zeit mit ihrem Hund spazieren, als die drei großen Hunde plötzlich auftauchten und sich ohne Vorwarnung auf den Labrador stürzten. Trotz sofortiger Hilfe und einer über 5-stündigen Notoperation erlag das Tier schließlich seinen schweren Verletzungen.

Von den angreifenden Kangals und deren Besitzer fehlt bislang jede Spur. Die Polizei wurde informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist unklar, ob die Tiere aus einem nahegelegenen Wohngebiet stammen oder möglicherweise ausgesetzt wurden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, den Hunden oder deren Halter geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Ludwigshafen zu melden.

MRN-News wird weiter berichten.