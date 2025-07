Ludwigshafen – Bei Einbruchsversuch gestört – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwochmorgen (23.07.2025, 10:15 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Osloer Straße einzubrechen. Eine Zeugin sah ihn auf dem Balkon des Hauses, als er versuchte, ins Innere zu gelangen. Daraufhin ergriff er auf einem E-Scooter die Flucht und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem gesuchten Täter geben können, um Mithilfe.

Der Gesuchte wird als etwa 1,75-1,80m groß, ca. 25-Jahre alt, sehr schlank und mit dunkler Baseballkappe bekleidet beschrieben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz