Heidelberg – Gemeinderatsbeschluss vom 5. Juni zur Haushaltskonsolidierung: Elternbeiträge der Kindestagespflege werden zum 1. September um 15 Prozent erhöht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg weist erneut darauf hin, dass im Zuge der Konsolidierung des städtischen Haushalts die Elternbeiträge für die Kindertagespflege ab dem 1. September 2025 um 15 Prozent erhöht werden. Eine entsprechende Änderung der Kostenbeitragssatzung hatte der Heidelberger Gemeinderat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 beschlossen. Das Kinder- und Jugendamt wird den Eltern so zeitnah wie möglich Änderungsbescheide zusenden, aus denen der neue Kostenbeitrag ab September 2025 hervorgeht.

Die Kindertagespflege ist ein flexibles Betreuungsangebot, das kleinen Kindern eine familiäre Betreuung über Tagesmütter oder -väter in Kleingruppen ermöglicht, oft in privaten oder dafür angemieteten Räumen der Kindertagespflegepersonen. Die Betreuungsform ergänzt in Heidelberg das Angebot der rund 130 Kindertageseinrichtungen. In Heidelberg werden derzeit etwa 450 Kinder in der Kindertagespflege betreut.

Kindertagespflegepersonen erhalten für ihre Leistungen eine finanzielle Förderung sowie eine anteilige Erstattung von Sozialbeiträgen durch die Stadt. Diese Förderung wurde in den Jahren 2012, 2019 und zuletzt im Jahr 2023 erhöht. Die Elternbeiträge, die einkommensabhängig gestaffelt sind, wurden jedoch in großen Teilen seit dem Jahr 2009 nicht mehr verändert. Die Erhöhung um 15 Prozent soll die städtischen Ausgaben teilweise decken und das Beitragsniveau an die tatsächlichen Kosten annähern.

Durch die Beitragserhöhung werden für das Haushaltsjahr 2025 Mehreinnahmen von rund 51.000 Euro erwartet, im Jahr 2026 von rund 160.000 Euro. Infos und Adressen zur Kindertagespflege in Heidelberg gibt es auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/kinderbetreuung.

Quelle: Stadt Heidelberg