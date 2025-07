Heidelberg – DKMS: Siebenjährige Frida – Hoffnung schenken für alle Blutkrebspatient:innen – Registrierungsaktion in Hirschhorn

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.Die siebenjährige Frida aus Neckarsteinach leidet an Blutkrebs. Sie ist derzeit nicht auf eine Stammzellspende angewiesen. Um jedoch jetzt schon tätig zu werden, sollte der Fall eintreten, organisiert die Stadt Hirschhorn gemeinsam mit Familie und Freund:innen eine Registrierungsaktion in Hirschhorn. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am Dienstag, 29.07.2025 von 11:00-19:00 Uhr in der Mark-Twain-Stube im Rathaus Hirschorn für Frida und alle anderen suchenden Patient:innen registrieren lassen.

Quelle: DKMS Donor Center gGmbH

