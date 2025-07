Heidelberg – Bürgerämter und städtische Einrichtungen: Geänderte Öffnungszeiten in den Sommerferien

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sommerferien stehen vor der Tür. Während der großen Ferien gelten unter anderem in den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg und weiteren Dienststellen abweichende Öffnungszeiten.

Bürgerämter

Die Bürgerämter Boxberg/Emmertsgrund und Ziegelhausen/Schlierbach sind von Montag, 11. August, bis Freitag, 12. September 2025, geschlossen. Pässe und Ausweise können im Bürgeramt Mitte abgeholt werden. Alle anderen Bürgerämter sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Diese finden sich online unter www.heidelberg.de/buergeramt. Die Vorsprache ohne Termin ist nur an ausgewählten Tagen möglich.

Termine können online unter termin.heidelberg.de oder telefonisch von 8 bis 16 Uhr unter 06221 58-13333 gebucht werden. Auch im Virtuellen Bürgeramt können in den Sommerferien wie gewohnt Termine online unter termin.heidelberg.de gebucht werden.

Die Zulassungs- und Führerscheinstelle steht den Bürgerinnen und Bürgern nach Terminvereinbarung zur Verfügung.

Büro der Bürgerbeauftragten

Das Büro der ehrenamtlich tätigen Bürgerbeauftragten Carola de Wit ist vom 8. bis 26. September 2025 geschlossen. Der letzte Öffnungstag zuvor ist am Donnerstag, 4. September. Ab Dienstag, 30. September, ist das Büro der Bürgerbeauftragten wieder regulär geöffnet. Zudem ist es geschlossen zwischen 7. bis 9. Oktober 2025. Die regulären Öffnungszeiten sind jeweils Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr. Zudem ist das Büro der Bürgerbeauftragten per Telefon unter 06221 58-10260 und per E-Mail an buergerbeauftragte@heidelberg.de erreichbar. Außerhalb der Öffnungszeiten kann auf den Anrufbeantworter gesprochen werden (www.heidelberg.de/buergerbeauftragte).

Theater und Orchester Heidelberg

Das Theater und Orchester Heidelberg geht von Montag, 4. August, bis einschließlich Dienstag, 9. September 2025, in die Spielzeitpause. Die erste Vorstellung nach der Sommerpause ist die Premiere des Schauspiels „Die Vegetarierin“ am Freitag, 19. September 2025. Die Theaterkasse ist vom 11. August bis einschließlich 30. August 2025 geschlossen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.theaterheidelberg.de.

Bücherbus

Der Heidelberger Bücherbus ändert von Donnerstag, 31. Juli, bis Samstag, 13. September 2025, seine Route:

• Donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr wird anstelle der Grundschule Emmertsgrund der Stadtteil Rohrbach-Hasenleiser mit dem Haltepunkt „Höllenstein“ im Bereich Im Höllenstein/Buchenweg angefahren.

• Als Ersatzhaltestelle für die Haltestelle „Grundschule Emmertsgrund“ kann montags von 13 bis 14.30 Uhr die Haltestelle „Im Emmertsgrund/RNV-Haltestelle Jasperstraße“ in unmittelbarer Nähe genutzt werden.

Bei Fragen ist das Bücherbus-Team per E-Mail an buecherbus@heidelberg.de oder unter Telefon 06221 58-36170 erreichbar.

Musik- und Singschule

Die Musik- und Singschule ist von Mittwoch, 30. Juli, ab 12 Uhr bis einschließlich Freitag, 12. September 2025, geschlossen. In dringenden Fällen ist die Musik- und Singschule unter den Telefonnummern 06221 58-43530 oder -43540 erreichbar.

Büro des Migrationsbeirats geschlossen

Das Büro des Migrationsbeirats ist vom 28. Juli bis zum 31. August 2025 nicht besetzt. In Notfällen ist der Vorstand per E-Mail an migrationsbeirat.heidelberg@gmail.com erreichbar. Nach der Sommerpause nimmt der Migrationsbeirat die Arbeit wie gewohnt auf und ist auf den bekannten Wegen zu erreichen.

Interkulturelles Zentrum

Das Interkulturelle Zentrum Heidelberg befindet sich von Donnerstag, 31. Juli, bis einschließlich Freitag, 12. September 2025, in der Sommerpause.

Quelle: Stadt Heidelberg