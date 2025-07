Dielheim – Mann bedroht Zeuge und Polizeikräfte mit Axt

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr lief ein 34-jähriger Mann mit einer Axt durch die Pestalozzistraße in Richtung Hauptstraße. Ein 36-jähriger Autofahrer, welcher sich ebenfalls auf der Pestalozzistraße befand, sprach den bewaffneten Mann aus sicherer Entfernung an, woraufhin dieser die Axt in Richtung des Autos warf. Aufgrund der Distanz blieb die Axt etwa zehn Meter vor dem Auto auf dem Boden liegen. Nachdem der Tatverdächtige diese wiederaufgenommen hatte, setzte er seinen Weg zur Hauptstraße fort.

Mehrere Polizeistreifen des Polizeireviers Wiesloch erreichten wenige Minuten später die Örtlichkeit und konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Hierfür wurde die Hauptstraße kurzfristig für den Verkehr gesperrt.

Verletzt wurde in diesem Zusammenhang niemand und es entstand auch kein Sachschaden. Der 34-Jährige befand sich zum Zeitpunkt der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme einer psychiatrischen Einrichtung überstellt. Es wird nun gegen ihn wegen Bedrohung ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim