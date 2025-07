Bad Dürkheim – Unfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.07.2025 gegen 21:00 Uhr kam es in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Audi A8 die Weinstraße Nord von der B37 kommend in Richtung Schlossplatz. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Opel Adam die Eichstraße und wollte nach links in die Weinstraße Nord abbiegen. Der 51-Jährige missachtete die Vorfahrt und es kam im Kreuzungsbereich zu einer Kollision. Es entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem Audi-Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,54 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße