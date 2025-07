Mannheim – Sommerpredigtreihe “You are the sunshine of my life” – CityKirche Konkordien: Predigten über „Sommersonnenlieblingslieder“. Start ist am 27. Juli

Mannheim / Metropplregion Rhein-Neckar(red/ak) – “You are the sunshine of my life” – so heißt die Predigtreihe in der CityKirche Konkordien, bei der es vom 27. Juli bis 14. September sonntags um 11 Uhr um Musik geht, die den Sommer ganz unmittelbar ins Herz holt. Die Predigten sind persönlichen Lieblingshits und der Sommersonnenleichtigkeit gewidmet. Start ist am 27. Juli mit Pfarrerin Ilka Sobottke und dem Titelsong “You are the sunshine of my life”.

Persönliche Lieblingshits – einen ganzen Sommer lang

An der Predigtreihe wirken Pfarrer:innen aus Mannheim und Umgebung mit. Auch Dekan Ralph Hartmann ist mit dabei. Für ihn ist „What a wonderful world“ der perfekte Sommersong.

Hier sind alle Hits und Predigenden, immer sonntags um 11 Uhr in der CityKirche Konkordien:

27.07.: „You are the sunshine of my life“, mit Pfarrerin Ilka Sobottke

03.08.: „Walking on sunshine“, mit Pfarrerin Anna Baltes

10.08.: „What a wonderful world“, mit Dekan Ralph Hartmann

17.08.: „Waterfalls“, mit Pfarrerin Anne Ressel

24.08.: „Don’t blame ist on the sunshine“, mit Pfarrerin Nina Roller

31.08.: „Mare, mare, mare“, mit Pfarrerin Ilka Sobottke

07.09.: „Just give me a reason“, mit Pfarrer Joachim Vette

14.09.: „Ma il cielo è sempre più blu“, mit Pfarrer Friedel Goetz

Wer Freude an sommerleichter Musik, Neugierde auf Lieblingssongs anderer und vor allem nichts gegen einen Ohrwurm für den restlichen Tag hat, ist herzlich zu diesen Gottesdiensten eingeladen. (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim