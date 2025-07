Mannheim – Schloss in Flammen – ab 18 Uhr noch Restkarten an der Abendkasse

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Schloss In Flammen

Das große Open-Air mit dem NATIONALTHEATER MANNHEIM und einem Synchron-Feuerwerk im Finale

Am 26. Juli steht die Mannheimer Residenz mit “Schloss in Flammen” im Mittelpunkt des kommenden Veranstaltungssommers. Eine Schloss-Nacht im festlichen Rahmen unter totaler farblicher Illumination der gesamten Schlossfassade. Geboten wird eine Opern-Gala des Nationaltheater Mannheim mit Orchester und Solisten des Nationaltheaters. Die schönsten Kompositionen aus berühmten Werken der Opern-Literatur, dargeboten unter dem nächtlichen Himmel der Stadt. Die Moderation übernimmt der kurpfälzische Kabarettist und Opernkenner Dr. Christian „Chako” Habekost.

Das anschließende und die Veranstaltung krönende Abschlussfeuerwerk ist mehr als ein gewöhnliches Höhenfeuerwerk. Nach dem Vorbild englischer Königshöfe entspricht die gesamte Boden- und Luftpyrotechnik einer partiturgerechten Abfeuerung, wie sie die Region in dieser Form noch nicht gesehen hat. Wasserfälle aus Feuer, Blitze, Installationen auf der Erde, am Gebäude ergänzen auf wirkungsvolle Weise das Höhenspektakel und die Gesamtillumination des Schlosses, wenn das Feuerwerk synchron zur mitreißenden und live gespielten Konzertmusik abgefeuert werden wird. Hierfür konnte der international renomierte Pyrokünstler Renzo Cargnelutti gewonnen werden, der mit seinen Feuerinstallationen bereits bei den “Ludwigsburger Schlossfestspielen” zehntausende Besucher in staunende Begeisterung versetzt hat. “Für Mannheim werde ich mir ganz besondere Höhepunkte ausdenken”, so der Künstler “da dieses Schloss mit seiner ausdrucksvollen Fassade zu den schönsten Anlagen in ganz Europa gehört”. Im Ehrenhof wird er kilometerweise Kabel verlegen, Funkstrecken einrichten und dafür Sorge tragen, dass die Besucher eine Feuerwerkinstallation der Superlative erleben dürfen. Für die Flächen hinter der Bestuhlung wird es günstige Picknick-Karten zu kaufen geben. Die Picknick-Gäste dürfen sich selbst versorgen. Der schönste Tisch wird von einer Jury prämiert werden. Die Veranstalter freuen sich über einfallsreiche Arrangements und auffällige Kleidung. Abonnenten des Nationaltheaters Mannheim erhalten an der Theaterkasse/Goetheplatz rabattierte Eintrittskarten zu kaufen. Der Vorverkauf läuft. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Theaterkasse/Goetheplatz, sowie telefonisch unter 01806-570070 oder 0621-1680150, sowie im Internet unter www.schlossinflammen.de

Quelle: YELLOW CONCERTS GmbH 76863 Herxheim (Roth)