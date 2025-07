Mannheim – Faszinierende Waldabenteuer in den Sommerferien: Drei Veranstaltungen im Käfertaler Wald

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Untere Forstbehörde Mannheim bietet während der Sommerferien drei abwechslungsreiche Veranstaltungen im Käfertaler Wald an. Kinder und Jugendliche können in verschiedenen Altersgruppen auf Entdeckungstour gehen, sich Herausforderungen stellen und den Lebensraum Wald auf spannende Weise erleben. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per E-Mail an forstbehoerde@mannheim.de erforderlich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

1. Auf den Spuren von Wolf, Wildschwein und Co.

Freitag, 01.08.2025, 9-12 Uhr, für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Ein Vormittag im Zeichen heimischer Wildtiere. Durch spielerische Aktivitäten erfahren die Teilnehmer mehr über das Verhalten und die Lebensweise von Wolf, Wildschwein und anderen Waldbewohnern. Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele ermöglichen ein intensives Eintauchen in die Welt der Waldbewohner.

2. Survival Wald

Donnerstag, 21.08.2025, 9-13 Uhr, für Jugendliche von 10-14 Jahren

Ein praxisorientiertes Programm mit Fokus auf Überlebenstechniken in der Natur. Auf dem Programm stehen der Bau von Unterschlüpfen, das Erkennen nutzbarer Pflanzen sowie Techniken zur Feuererzeugung. Der Tag endet mit Stockbrot, Wildkräuterquark und Tee am Lagerfeuer.

3. Die Waldsiedler

Dienstag, 09.09.2025, 9-13 Uhr, für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Inspiriert vom Spiel „Die Siedler von Catan” wird mitten im Wald ein eigenes Lager aufgebaut. Sammeln, Tauschen und Handeln stehen im Mittelpunkt – mit dem Ziel, alle Rohstoffe für ein selbstbestimmtes Leben im Einklang mit der Natur zusammenzutragen.

Weitere Informationen unter: https://kinderundjugendbildung.majo.de/veranstaltungen/

Quelle: Stadt Mannheim