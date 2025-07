Ludwigshafen – Wahlberechtigte bekommen Post von der Stadtverwaltung

Ludwigshafen/Metropolregion RheinNeckar. Rund 1.500 Wahlberechtigte aus Ludwigshafen, die in einer Zufallsstichprobe aus dem städtischen Melderegister ermittelt wurden, bekommen in den nächsten Tagen Post von der Stadtverwaltung. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wirbt in diesem Brief um die Mitarbeit als Wahlhelfer*in für die anstehende OB-Wahl am 21. September sowie für eine mögliche Stichwahl am 12. Oktober. Bisher haben sich rund 1.200 Personen für ein solches Ehrenamt bei der Stadtverwaltung gemeldet. Rund 300 Positionen in den insgesamt 144 Stimmbezirken sind noch zu vergeben. Wer sich für die Tätigkeit als Wahlhelfer*in interessiert, findet in dem Schreiben alle wichtigen Informationen. Nachzulesen sind diese Hinweise auch auf der Internetseite der Stadt, www.ludwigshafen.de. Dort kann man sich auch direkt online registrieren und beispielsweise auch angeben, ob man gerne in einem bestimmten Wahlbezirk tätig sein oder in einem bestimmten Team mitarbeiten möchte. Für Rückfragen steht das Team Wahlen der Stadt zudem unter Telefon 0621 504-2217 oder E-Mail an wahlhelfer@ludwigshafen.de zur Verfügung.



