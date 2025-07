Ludwigshafen – Mitarbeiter der BASF bei Säureunfall verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Arbeitsunfall im Werksteil Nord

Heute, 22. Juli 2025, kam es gegen 18:10 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall. Bei Abfüllarbeiten hat sich ein Mitarbeiter der BASF Logistik GmbH mit einem Salpetersäuregemisch am Bein

benetzt. Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt der BASF wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Salpetersäure ist ein chemisches Zwischenprodukt und wird zur Herstellung weiterer Chemikalien eingesetzt. Das Produkt ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet:

• Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

• Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

• Giftig bei Einatmen.

• Verursacht schwere Verätzungen der Haut und

schwere Augenschäden.

Die zuständigen Behörden sind informiert

Quelle BASF SE

