ludwigshafen – Haushalt 2025 genehmigt – Gotter und May: „Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt das Grundproblem“

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar,Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Julia May und OB-Kandidat Jens Peter Gotter begrüßen die Genehmigung des Haushalts 2025 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Die Entscheidung schafft dringend notwendige Handlungsfähigkeit, gleichzeitig macht das Schreiben der ADD jedoch erneut deutlich, dass Ludwigshafen strukturell unterfinanziert ist.

„Wir sind erleichtert, dass die Haushaltsgenehmigung nun vorliegt. Jetzt können endlich Mittel freigegeben werden, auf die Vereine, Träger und viele Projekte seit Monaten warten”, so May.

„Klar ist aber auch: Diese späte Entscheidung darf kein Dauerzustand bleiben.“ Die ADD kritisiert in ihrer Verfügung unter anderem die fehlende dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt, verweist auf anhaltende Fehlbeträge in allen Planjahren und genehmigt nur einen Teil der beantragten Investitionskredite. Für Gotter und May ist das eine deutliche Mahnung: „Der

Haushalt 2025 wurde genehmigt, wurde aber zugleich als nicht tragfähig bewertet. Das ist ein unhaltbarer Zustand für eine Stadt mit über 170.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.“

Gotter hatte bereits im Mai ein neues kommunales Finanzmodell gefordert – etwa durch eine stärkere Beteiligung der Kommunen an der Umsatz- und Einkommenssteuer: „Damit hätte Ludwigshafen jährlich rund 60 Millionen Euro mehr zur Verfügung – und damit endlich wieder echten Gestaltungsspielraum.”

Ergänzend dazu hat er mit seinem Positionspapier zur standortorientierten Wirtschaftspolitik “LU.2042” einen mittelfristigen Ansatz vorgelegt, wie Ludwigshafen durch gezielte Innovations- und Ansiedlungspolitik für Unternehmen neue wirtschaftliche Substanz aufbauen kann – mit positiven Effekten auch für die städtischen Einnahmen.

„Was wir brauchen, ist eine Reform der Kommunalfinanzen, die Investitionen in Bildung, Sicherheit und soziale Infrastruktur nicht länger zum Kraftakt macht“, betont May. Die Genehmigung durch die ADD sei ein notwendiger Schritt, aber kein Grund zur Selbstzufriedenheit: „Solange Kommunen strukturell unterfinanziert sind, bleibt jeder genehmigte Haushalt nur ein vorläufiges Weiter-so,“ so Gotter.

Quelle SPD Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken