Ludwigshafen – Halbfinale der DFB-Frauen wird heute am Mittwoch 23.7 live in der ARD übertragen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen wird heute am Mittwoch, 23. Juli um 21 Uhr, gegen Spanien live im Fernsehen auf ARD und bei DAZN übertragen. Im Europameisterschafts-Halbfinale im Letzigrund-Stadion in Zürich in der Schweiz geht es um den Einzug ins Finale von der Frauen-EM. Gestern Abend hat England erst in der Verlängerung gegen Italien mit 2:1 Toren gewonnen.

Das deutsche Frauen-Team hatte das spannende Viertelfinale gegen Frankreich nach Verlängerung dann im Elfmeterschießen gewonnen. Der Spiel der DFB-Frauen hatte am Samstagabend eine Einschaltquote von 10,7 Millionen beim ZDF mit einem Marktanteil von 52,2 Prozent.

Bei den DFB-Frauen spielt Jule Brand, die am 16. Oktober 2002 in Germersheim geboren wurde, und dann in Dudenhofen aufgewachsen ist. Beim FV Dudenhofen begann ihre erfolgreiche Karriere. Nach ihrem Wechsel 2022 von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg wechselt die 22-jährige Pfälzerin nach der EM nach Frankreich zu Olympique Lyon. Jule Brand hat die Trikotnummer 22. Weitere Informationen gibt es unter www.DFB.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Jule Brand aus Dudenhofen spielt in der Damen-DFB-Nationalmannschaft (Foto DFB)