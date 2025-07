Ludwigshafen – „Gordon persönlich”: CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder stellt sich Ihren Fragen

Ludwigshafen. Wer wird Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz? Die CDU Rheinland-Pfalz hat sich für die kommende Landtagswahl ein klares Ziel gesetzt: stärkste Kraft werden und mit Gordon Schnieder als Ministerpräsident endlich wieder Regierungsverantwortung übernehmen.

Der CDU-Spitzenkandidat stellt sich in lockerer Atmosphäre bei „Gordon persönlich – Ein Abend mit dem CDU-Spitzenkandidaten” am Dienstag, 29. Juli, auch in Ludwigshafen den Bürgerinnen und Bürgern vor. Die Veranstaltung bietet Einblicke sowohl in politische als auch in persönliche Perspektiven: Wer ist Gordon Schnieder abseits seines Amtes als Landes- und Fraktionsvorsitzender? Was prägt ihn als Menschen? Welche Werte und Interessen bewegen ihn jenseits des politischen Alltags? Interessierte können Gordon Schnieder ihre Fragen ganz direkt stellen – im “Freischwimmer”, Pettenkoferstr. 9, Ludwigshafen. Los geht es um 19 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.cdurlp.de/termine/ oder per E-Mail an veranstaltungen@rlp.cdu.de.

Quelle: CDU-Kreisgeschäftsstelle

Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis