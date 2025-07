Heidelberg – vhs-Sommerferienangebote für Kinder und Jugendliche

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Workshop „Nähen nach Lust und Laune“ können Kinder ab acht Jahren am 2. August Dinge wie ein Kissen, eine Tasche oder Schlüsselanhänger nähen. Im Kurs „Draw & Wear“ am 2. und 3. August gestalten Kinder ab sieben Jahren ihr eigenes Manga-Shirt. Vom 4. bis 22. August lernen Japaninteressierte 12- bis 17-Jährige im Online-Kurs „Japanisch für Jugendliche“ mit viel Spaß die Sprache. „Yoga für Kinder“ ab 5. August richtet sich an Kinder von vier bis sieben Jahren und gibt eine spielerische und kreative Einführung in die Welt des Yoga. Im Theaterkurs „Wie entsteht eine Theaterszene?“ vom 11. bis 15. August erproben Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren ihr Talent im Spielen, Inszenieren und Regie führen. Im Kurs „Indische Küche – Ayurvedisch Kochen“ bereiten Teenager von zehn bis 14 Jahren am 5. September leckere typische Speisen zu. Die Sommerferienkurse „Fit fürs Neue Schuljahr“ für die Sprachen Spanisch für 14- bis 16-Jährige und Französisch für 12- bis 14-Jährige jeweils vom 8. bis 12. September lassen die Jugendlichen ganz entspannt das neue Schuljahr beginnen. Der Workshop „Manga & Comics“ ab 8. September bietet Kindern ab sieben Jahren die Möglichkeit, ihr Porträt im Manga-Stil zu kreieren. Am 14. September findet eine „Familien-Kanutour“ für Erwachsene und Eltern mit Kindern auf dem Neckar statt.

Anmeldung für diese Sommerferien-Kurse bei: Volkshochschule Heidelberg, Tel. 06221/9119-11 oder unter www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

