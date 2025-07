Heidelberg – Metropolink-Festival lädt zum 11. Jubiläum am 24 Juli

Ludwigshafen/Metropolregion RheinNeckar. Rund 1.500 Wahlberechtigte aus Ludwigshafen, die in einer Zufallsstichprobe aus dem städtischen Melderegister ermittelt wurden, bekommen in den nächsten Tagen Post von der Stadtverwaltung. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wirbt in diesem Brief um die Mitarbeit als Wahlhelfer*in für die anstehende OB-Wahl am 21. September sowie für eine mögliche Stichwahl am 12. Oktober. Bisher haben ... Mehr lesen »