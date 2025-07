Heidelberg – Altglas: Farbtrennung für das Recycling essenziell

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Altglas ist ein wertvoller Rohstoff: Richtig entsorgt lässt es sich nahezu unbegrenzt recyceln. Bereits heute besteht jede neue Glasflasche zu einem großen Teil aus Altglas – ein wichtiger Beitrag für Ressourcenschonung und Klimaschutz. Damit das funktioniert, ist eine saubere Trennung entscheidend.

Farben trennen – Qualität sichern

Im Heidelberger Stadtgebiet stehen rund 250 Altglascontainer zur Verfügung. Dort können Glasverpackungen nach Farben sortiert – also weiß, grün und braun – eingeworfen werden. Die farbliche Trennung ist kein Mythos: Entgegen verbreiteter Annahmen wird das Glas nicht vermischt abgeholt. Die Sammelfahrzeuge sind in drei Kammern unterteilt. Jede Glasfarbe wird getrennt nacheinander aufgenommen, sodass das Glas sortenrein weiterverarbeitet und vollständig recycelt werden kann.

Was gehört in den Altglascontainer – und was nicht?

Erlaubt sind ausschließlich Glasverpackungen wie Flaschen oder Konservengläser – vollständig entleert, aber mit Deckel. Diese Verpackungen werden in der Glasindustrie wieder eingeschmolzen und zu neuen Produkten verarbeitet.

Nicht in den Altglascontainer gehören:

• Porzellan, Keramik oder Steingut

• Fensterglas, Spiegel oder Glühbirnen

• Trinkgläser, Vasen oder andere Haushaltsglaswaren

Solche Materialien stören den Recyclingprozess erheblich und gehören in den Restmüll oder auf die Recyclinghöfe.

Altglascontainer in allen Stadtteilen – Standorte online abrufbar

Die Stadt Heidelberg stellt die Containerstandorte zur Verfügung. Diese sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt und lassen sich online leicht finden unter www.heidelberg.de/abfall. Auch die städtische App „MeinHeidelberg“ zeigt die nächstgelegenen Altglascontainer an. Zusätzlich kann Altglas auch auf allen städtischen Recyclinghöfen abgegeben werden.

Ansprechpartner bei Fragen und Beschwerden

Für die Leerung und Entsorgung des Altglases ist in Heidelberg die Firma Remondis im Auftrag der Dualen Systeme zuständig. Bei Fragen, Beschwerden oder Anregungen zur Altglassammlung können sich Bürgerinnen und Bürger direkt an Remondis wenden (www.remondis.de).

Quelle: Stadt Heidelberg