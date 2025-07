Frankenthal – Stadtbücherei: Ein Nachmittag voller Rätsel, Spaß und Spannung!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Am Samstag, 2. August, von 12 bis 15 Uhr lädt die Stadtbücherei Frankenthal alle spielebegeisterten Jugendlichen zu einem Spielenachmittag ein. In gemütlicher Runde geht es an die etwas kniffligeren Spiele.

An diesem Termin ist Teamgeist gefragt, denn die spannenden Rätsel können nur gelöst werden, wenn alle an einem Strang ziehen und miteinander kooperieren. Zur Auswahl stehen Spiele wie „Black Stories“, kleinere Escape Games oder Krimi-Suchspiele. Was genau gespielt wird, entscheiden die Teilnehmenden gemeinsam. Für die Veranstaltung sind keine Vorkenntnisse nötig.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Informationen sind unter Veranstaltungen auf der Homepage der Stadtbücherei Frankenthal zu finden: www.frankenthal.de/stadtbuecherei

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Quelle: Stadt Frankenthal