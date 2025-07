Brühl – Sarah ist dankbar für die erfolgreichen Aktionen im Frühjahr – Auch „Brühler Stiftung für Menschen in Not“ half Sarah und Elias

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei der „Brühler Stiftung für Menschen in Not“ geht einiges an Geld ein, deswegen können Hilfsaktionen von Brühler Vereinen und Organisationen unterstützt werden und vor allem wird ganz persönlich geholfen. Der ungewöhnlichste Fall war dieses Jahr die junge Frau Sarah, die im Januar ihren Mann nach kurzem Kampf an Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren hat. Das Paar hatte ein Kind erwartet, als die Ärzte diese Hiobsbotschaft dem früheren Feuerwehrmann der Brühler Wehr verkündete. Das junge Paar war gerade in ihr Eigenheim eingezogen.

Neben der Sorge um das Neugeborene und die Trauer um den Mann kamen Existenzängste auf, denn Witwenrentenzahlungen gab es erstmal keine und die Verbindlichkeiten für das Haus wollten bezahlt werden. In dieser Situation konnte sich Sarah auf Freunde – und die Brühler Feuerwehr und deren Freunde verlassen. Freunde richteten über das Internetportal „Betterplace.me“ eine Spenden-Aktion ein und die Feuerwehr verbreitete die Aktion für ihren Ex-Kameraden über ihre vielfältigen Kanäle und hatten Erfolg damit. Auch bei der „Brühler Stiftung für Menschen in Not“ gingen Spenden speziell für Sarah ein.

Bei der Spendenübergabe herrschte Dankbarkeit vor: Dankbarkeit für die 2.000 Euro, die die Stiftung durch eine Verdoppelung der bei ihr eingegangenen Spenden leistete, aber vor allem wollten Sarah und ihr Sohn Elias allen Feuerwehrkameraden ihres Mannes und allen Spendern danken, denn die Internet-Aktion war erfolgreich und es kam ein mittlerer fünfstelliger Betrag im Wesentlichen aus Kleinspenden zusammen: „Ich bin völlig sprachlos und von ganzem Herzen dankbar für all die Hilfe, welche mein Sohn und ich in den letzten Monaten von fremden Menschen erfahren durfte. Niemand musste helfen und doch haben es so viele getan. Jeder Euro verschafft uns etwas Erleichterung“, so Sarah, die zum Schutz ihrer Privatsphäre auf ein Foto verzichtete: „Jedoch ist es mir sehr wichtig, mich bei euch allen zu bedanken. Vor allem danke ich Herrn Dr. Göck für die Unterstützung mit der Stiftung, sowie Marco Krupp und der gesamten Feuerwehr Brühl für das Bewerben der Kampagne bei „Betterplace.me“ und natürlich auch für die angebotene Unterstützung“. Die Zeit sei schwer, so Sarah, und sie wünsche sich nichts sehnlicher als ihr altes Leben zurück. Leider könne man die Situation aber nicht ändern, „und deshalb versuche ich jeden Tag, das Beste daraus zu machen. Unser zehn Monate alter Sohn gibt mir unendlich viel Kraft und schenkt mir jeden Tag ganz viel Freude. Der Hauskredit kann dank der großzügigen Unterstützung erstmal gut bezahlt werden, eine Witwenrente ist inzwischen doch genehmigt und ich hoffe, auch in Zukunft viele Erinnerungen in unserem Zuhause schaffen zu können“. Abschließend wünschte Sarah allen Beteiligten von Herzen alles Liebe: „Bleiben Sie gesund“.

Quelle: Stadt Brühl