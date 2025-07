Bad Dürkheim – Mann belästigt Frau am Bahnhofsvorplatz

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 19.07.2025 gegen 19:00 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Vorfall, bei dem eine 68-jährige Frau durch einen zu diesen Zeitpunkt unbekannten Mann belästigt wurde. Die 68-Jährige war gerade dabei, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, als sich ihr die Person unaufgefordert näherte und dabei in unangemessener Weise Nähe suchte. Erst nachdem die Frau ihr Mobiltelefon zückte und ankündigte, die Polizei zu verständigen, zog sich der Mann langsam zurück. Zwei bislang unbekannte junge Männer kamen der Frau in dieser Situation zur Hilfe. Diese beiden Personen werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen amtsbekannten 32-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen, der der Polizei bereits mehrfach im Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen aufgefallen ist, insbesondere durch das unangemessene Ansprechen und Annähern an Frauen im öffentlichen Raum. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt und der Staatsanwaltschaft zur Vorlage gebracht. Im aktuellen Fall wurden Ermittlungen wegen Nötigung aufgenommen. Sollten Sie ebenfalls durch die beschriebene Person angesprochen oder belästigt worden sein, melden Sie sich bitte bei die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

