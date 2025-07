Viernheim – Sommerferiendomizil – Bürgermeister besucht „Checker-Kinder in Aktion“

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Sommerferiendomizil der städtischen Jugendförderung im Treff im Bahnhof (T.i.B.) ist bereits seit vielen Jahren eine feste Größe in den Viernheimer Sommerferien – und auch

diesmal durfte der traditionelle Besuch von Bürgermeister Matthias Baaß nicht fehlen. Am

Dienstag (22. Juli) stattete der Rathauschef den rund 40 Ferienkindern einen Besuch ab und

nahm gemeinsam mit ihnen und dem Betreuungsteam am Mittagessen teil.

In lockerer Atmosphäre ließ sich Baaß von den Erlebnissen und Aktivitäten der bisherigen Tage

berichten. „Man merkt sofort: Hier ist Leben im Haus. Ich freue mich, dass dieses Angebot

Jahr für Jahr auf die Beine gestellt werden kann und die Kinder mit so viel Freude dabei

sind“, betonte der Bürgermeister und bedankte sich für die Einladung.

Das Sommerferiendomizil bietet Viernheimer Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren

über vier Wochen hinweg ein abwechslungsreiches Ganztagesprogramm – und damit

gleichzeitig eine zuverlässige Betreuung für berufstätige Eltern. Das diesjährige Motto

„Checker-Kinder in Aktion“ verspricht jede Woche neue Erlebnisse. Dabei „checken“ die

Ferienkinder, was auf einem Bauernhof los ist, wie die alten Römer gelebt haben, welche

Sinne der Mensch nutzt und wie das Leben auf einer Burg im Mittelalter war. Zu den

Höhepunkten jeder Woche zählt der Tagesausflug zu einem thematisch passenden Ziel. In

der ersten Woche erlebten die Kinder beim Bauernhof-Check den Alltag auf dem Hohenloher

Hof und verwandelten den Treff im Bahnhof in einen kleinen Erlebnisbauernhof. Aktuell dreht

sich alles um das römische Leben – unter anderem beim Ausflug zum Römerkastell

Saalburg bei Bad Homburg. In den nächsten Wochen geht es weiter mit einem Sinne-Check

auf dem Barfußpfad in Bad Sobernheim sowie dem Burg-Check mit Besuch der Ronneburg.

Neben den wöchentlichen Ausflügen erwarten die Ferienkinder zahlreiche Bastel-, Werk-

und Spielangebote, die viel Raum für Kreativität und Bewegung bieten. Diese sind

thematisch auf das Wochenmotto abgestimmt. „In der Römerwoche entsteht ein Tempel mit

römischen Göttern, wir stellen Wachstafeln her und lernen die römischen Zahlen“, zählt

Betreuerin Anne Gess von der städtischen Jugendförderung einige Angebote auf. „Spiel und

Spaß kommen bei uns natürlich nie zu kurz und so lernen die Kinder ganz spielerisch etwas

dazu“, so Gess.



Beim gemeinsamen Mittagessen – auf dem Speiseplan stand an diesem Tag der von den

Kindern geliebte Chickenburger – kam der Bürgermeister schnell mit den Ferienkindern ins

Gespräch. Sie berichteten stolz von ihren bisherigen Erlebnissen und freuten sich auf die

kommenden Abenteuer.

Herzstück des Sommerferiendomizils ist die qualifizierte und pädagogisch wertvolle

Betreuung. Das Team der Jugendförderung sowie ausgebildete und angehende

Jugendleiterinnen und Jugendleiter begleiten die Kinder fachkundig durch das Programm.

„Die Kinder erleben hier nicht nur Spaß und Abenteuer, sondern werden professionell

betreut, gefördert und im sozialen Miteinander gestärkt. Das macht dieses Angebot so

wertvoll“, so Bürgermeister Baaß, der sich auch bei den Betreuerinnen und Betreuern

ausdrücklich für ihren Einsatz bedankte.

Zur Information

Das Sommerferiendomizil richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und

bietet vor allem berufstätigen Eltern eine verlässliche Ganztagsbetreuung während der

Sommerferien. Unter der Leitung der städtischen Jugendförderung erleben die Kinder hier

pädagogisch begleitet abwechslungsreiche und erlebnisreiche Ferientage. Das Angebot wird

in allen Viernheimer Grundschulen beworben – die Nachfrage ist groß: Auch für die

kommenden Wochen sind bereits alle Plätze vergeben und die Warteliste ist gefüllt.

Im wöchentlichen Teilnahmebeitrag von 80 Euro sind ein warmes Mittagessen, Snacks am

Vormittag und Nachmittag sowie Getränke enthalten. Auch die Kosten für Material,

Eintrittsgelder, Ausflüge, Transfers und eine Versicherung sind inklusive. Die Kinder können

werktags zwischen 8 und 9 Uhr in den Treff im Bahnhof gebracht werden. Das tägliche

Programm startet um 9 Uhr und endet um 16 Uhr.

Quelle: Stadt Viernheim