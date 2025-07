Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG: Gestürzter Fahrradfahrer verstorben

Altrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Der am vergangenen Mittwoch (16.07.2025) auf einem Fuß- und Radweg auf der “Horreninsel” gestürzte 71-jährige Fahrradfahrer aus Heidelberg ist in der Nacht von Montag (21.07.2025) auf Dienstag (22.07.2025) in einem Krankenhaus verstorben. Die genaue Todesursache sowie der Unfallhergang sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Schifferstadt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken