Mosbach – „Der Grüffelo“ – Kinderfigurentheater bereits ausverkauft !

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Infomobil der landesweiten Kampagne „Bleib bereit“ in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband macht am Dienstag, 29. Juli, von 9 bis 16 Uhr, auf Einladung der Kreisverwaltung Halt auf dem Paradeplatz in Germersheim. Vor Ort können sich Interessierte in der mobilen Erlebniswelt über richtige Verhaltensweisen, Notfallvorsorge und effektive Schutzmaßnahmen informieren. Aufkommende ... Mehr lesen »