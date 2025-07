Mannheim – Karnevalsverein „Fröhlich Pfalz” feiert fröhliches Familienfest in Käfertal

Mannheim/Käfertal/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei strahlendem Sommerwetter lud der Karnevalsverein „Fröhlich Pfalz” zu einem großen Familienfest auf sein Vereinsgelände in der Galvanistraße in Käfertal ein. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und erlebten einen bunten Tag mit einem vielfältigen Programm für Groß und Klein.



Für die jüngsten Gäste gab es viel zu entdecken: Eine große Hüpfburg sorgte für ausgelassene Stimmung, und beim Bastelangebot konnten sich Kinder kreativ austoben. Auch kulinarisch wurde einiges geboten – von Herzhaftem bis Süßem war für jeden Geschmack etwas dabei.



In seiner Ansprache betonte Dietmar Beck die zukünftige Ausrichtung des Vereins. “Die Zeit der Prinzessinnen ist für unseren Verein vorbei”, so Beck mit Blick auf den Verzicht, in Zukunft eine Karnevalsprinzessin zu stellen.

Ein verdienter Karnevalist wurde besonders geehrt: Jochen Fuchs wurde für seine langjährige Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt. Die Urkunde überreichten Dieter Hermann und Dietmar Beck.



Ein zusätzliches Highlight des Festes war die Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 555,55 Euro an die Jugendfeuerwehr Käfertal. Diese soll künftig auch enger mit dem Karnevalsverein zusammenarbeiten. „Gerade die Kooperation mit der Jugend ist uns wichtig”, betonte Beck. Die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere der Jugendwehr, solle in den kommenden Jahren intensiviert werden.





Für die musikalische Unterhaltung sorgten Ralf Siegel und Alex Boppel





Auch viele befreundete Karnevalsvereine aus der Region waren vor Ort und trugen zur geselligen Atmosphäre bei. Das Familienfest bot somit nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Gelegenheit für Austausch und Gemeinschaft – ganz im Sinne der „Fröhlich Pfalz”.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken