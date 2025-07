Karlsruhe – LKW-Unfall im Bereich der Rheinbrücke Maxau – geplante Vollsperrung – Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren

Karlsruhe / Maxau / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Ein Verkehrsunfall auf der Südtangente im Bereich der Rheinbrücke verursacht derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand soll ein LKW-Fahrer gegen 07:50 Uhr aus Rheinland-Pfalz in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Ausfahrt Maxau fuhr er im Baustellenbereich aus bislang unklarer Ursache auf eine circa 50 cm hohe Betonschutzwand am rechten Fahrbahnrand. In der Folge wurde wohl die Tankwanne des Fahrzeugs aufgerissen. Es besteht derzeit in beide Fahrtrichtungen Gefahr durch auslaufende Betriebsstoffe.

Laut ersten Erkenntnissen wurde offenbar niemand verletzt.

Im Rahmen der anstehenden Nassreinigung sowie Abschleppmaßnahmen muss die Rheinbrücke in Fahrtrichtung Karlsruhe zeitweise voll gesperrt werden. Die Dauer der Sperrung ist derzeit nicht bekannt.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.