Hoffenheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Wouter Burger von Stoke City

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Niederländer Wouter Burger

verpflichtet. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt vom englischen Zweitligisten Stoke City in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag.

„Wouter ist mit seiner Größe und Körperlichkeit nicht nur ein kompromissloser

Zweikämpfer mit einem sehr guten Spielverständnis, er hat dank seines starken

linken Fußes auch in der Offensive seine Qualitäten. Er ist somit ein typischer

Box-to-Box-Spieler. Zudem ist er im besten Fußballalter und hat mit seinen 24 Jahren

bereits sehr viel internationale Erfahrung sammeln können“, sagt Andreas Schicker,

Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Nach dem Abgang von Anton Stach wollten wir

in unserem Mittelfeld personell nochmal nachlegen. Wir sind überzeugt davon mit

Wouter einen Spieler gefunden zu haben, der genau die Qualitäten mitbringt, die wir

für diese Position auch gesucht haben.”

Wouter Burger wurde fußballerisch in der Nachwuchsakademie des niederländischen

Traditionsklubs Feyenoord Rotterdam ausgebildet. Nach Leihen zu Excelsior und

Sparta Rotterdam wechselte Burger im August 2021 fest in die Schweiz zum FC

Basel. Für die Eidgenossen absolvierte der Niederländer 90 Pflichtspiele (6 Tore / 5 Assists)

in der Schweizer Super League, dem Pokalwettbewerb, der Champions-League-Qualifikation

sowie der Conference League. In den vergangenen zwei

Spielzeiten lief Burger für den englischen Zweitligisten Stoke City auf und stand

dabei in 86 Pflichtspielen (5 Tore / 6 Assists) in der englischen Championship sowie

dem FA Cup auf dem Rasen.

Burger durchlief für den niederländischen Fußballverband von der U15 bis zur U21

sämtliche Nachwuchsteams und absolvierte dabei insgesamt 60 Junioren-

Länderspiele.

Quelle: TSG Hoffenheim