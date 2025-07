Heppenheim – Strahlemann® Benefiz-Fußballcup 2025 – Spendenscheck in Höhe von 7.320 Euro an FC Starkenburgia Heppenheim übergeben

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Als feierlicher Abschluss des Strahlemann® Benefiz-Fußballcups 2025 hat die Strahlemann-Stiftung dem FC Starkenburgia 1900 e.V. Heppenheim einen Spendenscheck über 7.320 Euro überreicht. Der Verein erhält damit die Hälfte des Erlöses aus dem diesjährigen Turnier – als Anerkennung für die hervorragende Organisation und die engagierte Partnerschaft rund um die Veranstaltung.

Beim Benefizturnier am 14. Juni 2025 im Heppenheimer Starkenburg-Stadion traten zehn Tandem-Teams aus Schule und Wirtschaft gegeneinander an. In über 50 Partien standen nicht nur Tore im Mittelpunkt, sondern vor allem Fairness, Teamgeist und Begegnung – ganz im Sinne der Stiftungsarbeit, die Jugendlichen berufliche Perspektiven eröffnen will.

„Die Scheckübergabe war ein gelungener Abschluss – und ein starkes Zeichen dafür, wie Sport, Bildung und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können“, betont Alexander Hübner, Projektverantwortlicher der Strahlemann-Stiftung.

Die Stiftung bedankt sich herzlich bei allen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben – von den Sponsoren über die Lehrkräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen bis hin zu den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – und freut sich schon jetzt auf die nächste Auflage des Turniers am Samstag, den 12.06.2027.

Weitere Infos unter: www.strahlemann-stiftung.de

Quelle: Strahlemann-Stiftung