Weinheim – Brennender PKW in der Röntgenstraße und ausgelöste Brandmeldeanlage am Vormittag

Weinheim. (CS) Am heutigen Morgen gegen 07:00 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem Brand in der Röntgenstraße alarmiert. Eine brennende Straßenlaterne verursachte durch das herabtropfen von brennendem Kunststoff einen Brand an einem PKW.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein geparkter PKW im vorderen Bereich in Flammen. Die Straßenlaterne war bereits erloschen. Das Feuer drohte auf einen daneben geparkten Wagen überzugreifen, was durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden konnte. Die Feuerwehr Weinheim reagierte umgehend und setzte ein C-Rohr ein, um den Brand schnell zu löschen.

Durch das rasche Handeln konnte ein Übergreifen auf umliegende Fahrzeuge und die angrenzende Umgebung erfolgreich verhindert werden. Nach der Brandbekämpfung wurde das betroffene Fahrzeug und die Straßenlaterne mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um mögliche versteckte Glutnester zu erkennen und eine erneute Brandgefahr auszuschließen. Um jegliche weitere Gefahr zu erkennen, wurde das Fahrzeug durch die Einsatzkräfte geöffnet um auch den Innenraum vollständig zu kontrollieren. Ein daneben parkender PKW wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen und ebenfalls beschädigt.



Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Nach Abschluss der Lösch- und Kontrollmaßnahmen wurde der Einsatz gegen 07:45 Uhr beendet. Der entstandene Sachschaden betrifft das beschädigte Fahrzeug sowie das daneben geparkte Auto. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht.

Der Vormittag ging mit einem weiteren Einsatz weiter. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in Lützelsachsen-Hohensachsen rief die Brandschützer Weinheims auf den Plan.

Die Erkundung der ersten Feuerwehrkräfte ergab, dass die Anlage durch ein angebranntes Backpapier ausgelöst hatte.

Der dadurch entstandene Rauch löste einen Feuermelder und die damit verbundene Brandmeldeanlage aus, was zur Alarmierung der Feuerwehr führte. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera und das natürliche belüften durch öffnen der vorhandenen Fenster konnte rasch zum Einsatzende führen.

Die Einsatzstelle konnte nach circa zwanzig Minuten wieder verlassen werden.

Die Feuerwehr Weinheim war mit den Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen mit 5 Fahrzeugen und 23 Feuerwehrkräften vor Ort.

Text: Claus Schmitt / Fotos: Feuerwehr Weinheim