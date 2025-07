Wörth – Unfallverursacher beschädigt Bushaltestelle

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Montagmorgen gegen 08:00 Uhr verwechselte ein 83-jähriger Autofahrer das Bremspedal mit dem Gaspedal. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in eine unbesetzte Bushaltestelle in der Richard-Wagner-Straße. Es entstand Sachschaden an der Grünfläche, der dortigen Sitzbank sowie an den Glaselementen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fließverkehr war im Rahmen der Unfallaufnahme nicht beeinträchtigt.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth