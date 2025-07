Wald-Michelbach – Grabstein gestohlen – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Den Diebstahl eines mit Messing verzierten Grabsteins vom Grab seiner verstorbenen Ehefrau, zeigte ein Witwer am Freitagabend (18.07.) bei der Polizei an. Das Grab befindet sich auf dem Friedhof in Gadern in der Gaderner Straße. Der genaue Tatzeitraum steht derzeit noch nicht genau fest. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen