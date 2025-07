Speyer – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 20.07.2025 gegen 23:45 Uhr kam es in der Siemensstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrzeugführer kam im Kurvenbereich der Siemensstraße in Fahrtrichtung Schifferstadter Straße in Speyer aufgrund von deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und schließlich mit seinem Pkw im Grünstreifen zum Stehen. Hierbei entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Unter anderem wurden beide Airbags des Fahrzeuges ausgelöst. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte ausgehend vom Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,47 Promille. Der Fahrzeugführer erlitt vermutlich durch die Auslösung des Airbags eine leichte Verbrennung an der Hand und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Grünstreifen entstand ebenfalls Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen