Sinsheim – B45 – Knapp 20.000 Euro Sachschaden nach Kollision zweier Autos

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 63-jähriger BMW-Fahrer verursachte am Samstagabend einen Unfall auf der B 45, Höhe eines Obstladens, bei dem ein Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro entstand. Der BMW-Fahrer bog gegen 22:30 Uhr von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Hauptstraße auf, um anschließend weiter in Richtung Hoffenheim zu fahren. Ersten Unfallermittlungen zufolge übersah er dabei einen aus Richtung Hoffenheim in Richtung Sinsheim fahrenden VW, sodass im weiteren Verlauf die beiden Autos zusammenprallten und Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Verletzt wurde durch die Kollision niemand.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim