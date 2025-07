Plankstadt – Weldefest 2025 – Zwei Tage Biergenuss und Livemusik

Plankstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Brauereifest in Plankstadt – Am 25.& 26. Juli 2025 wird bei Welde gefeiert mit Live-Musik, vielen Biersorten, Streetfood und Brauereiführungen – Viel Genuss und Spaß an der frischen Luft



25./26. Juli – dieses Datum sollte sich im Kalender rot anstreichen, wer das Weldefest in Plankstadt keinesfalls verpassen möchte! Die zweitägige Open-Air-Party tobt rund um das Sudhaus der Welde Braumanufaktur und im Weldegarten in Plankstadt. Das Brauereifest wird am Freitagabend um 18 Uhr eröffnet, die Live-Musik startet um 19 Uhr mit der zweiten Ausgabe von „Spotlight on Artists“, dem gemeinsamen Projekt von Welde und dem Bandpool der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Für kulinarische Vielfalt sorgen Foodtrucks, die Welde Bierwelt ist an beiden Tagen geöffnet und bietet Brauereiführungen an. Der Eintritt zum Fest ist wie immer frei.

„Das Weldefest ist ja mittlerweile eine Institution und wir freuen uns sehr darauf, Ende Juli die Gäste aus der ganzen Region bei uns zu begrüßen“, freut sich Welde-Chef Max Spielmann. Für ihn ist das Wichtigste an seinem großen Brauereifest, dass die Menschen die Braumanufaktur live erleben können und eine gute Zeit in Plankstadt haben. Und das werden sie!

Bier & Co

Die Brauer-Azubis von Welde haben extra fürs Fest ein besonderes Bier gebraut. Was für eins? Das ist noch geheim! Wer es probieren möchte, sollte aber am Freitag um 18 Uhr das sein, denn es wird nur ausgeschenkt solange der Vorrat reicht.

Vom Welde-Pils bis zum Kurpfalzbräu Hellen, vom Naturradler bis zum Hefeweizen, von alkoholfreien Bieren bis zu Säften, von Weinschorle bis Kaffee – die Getränkevielfalt ist groß. Frisch gezapft oder aus der Flasche schmecken Bier & Co unter Kastanien, Markise oder blauem Himmel besonders gut.

Streetfood

Auch in diesem Jahr reihen sich in der „Sudhausstraße“ die Foodtrucks aneinander: da gibt es Burgervariationen und den „Fritten-Himmel“, eine Auswahl an Burritos, Tacos und Nachos, Currywurst, Langos, selbstgemachte Waffeln und handgemachtes Eis. Mit dabei wird ein Bier-Eis sein, das extra fürs Weldefest kreiert wurde.

Live-Musik Freitag

Am Freitagabend um 19 Uhr macht das Weldefest wieder den Spot an für Artists aus dem Bandpool der Popakademie Baden-Württemberg: für Maja Kemper und FREUDE. Maja Kemper ist 19 Jahre alt und kommt mit ihrer Band vom Bodensee in die Kurpfalz. Ihrer intimen, ausdrucksstarken Stimme kann man sich nicht entziehen. Wie vertonte Tagebucheinträge wirken ihre Lieder, die Texte sind ein Ventil für Themen, die viele junge Menschen bewegen. Das alles in drastischer Ehrlichkeit und verpackt in melancholischen deutschen Indie-Folk-Pop.

Die Band FREUDE reist aus Wien an. Mit kreativer Innovation und musikalischer Exzellenz verbindet FREUDE den Indie- und Alternative-Sound der 90er & 2000er Jahre mit frischen Pop-Elementen. Ehrliche Texte, eingängige Melodien, das rockt. Die Live-Performance ist intensiv, mitreißend und pure FREUDE.

Spotlight on Artists ist ein gemeinsames Projekt von Welde und dem Bandpool. Ausgewählt wurden die beiden Bands von Juroren aus dem Bandpool, dem Spitzenförderprogramm für Artists und Bands aus ganz Deutschland, das für den Einstieg ins professionelle Musikbusiness vorbereitet.

Anschließend rocken DIE DICKEN KINDER die Weldefest-Bühne. Von Rock und Pop bis Samba, von Calypso bis Country, von Rockabilly bis Soul und Funk – die Dicken Kinder sind nun mal die meiste Band der Welt. Auch, was die Vielfalt der Musikstile angeht.

Brauereiführungen, Tattoos und Hüpfburgen

Die Welde Bierwelt bietet an beiden Tagen Brauereiführungen an, Welde Devotionalien können am Merch-Stand erworben werden. Wer Lust auf ein Tattoo hat, meldet sich am Tattoo-Stand. Die Hüpfburgen für die kleinen Besucher werden nur am Samstag ab 15 Uhr aufgebaut.

Live-Musik Samstag

Am Samstag werden die Regler am Mischpult für die Musiker auf der Weldefest-Bühne um 19 Uhr hochgefahren. BB Thomaz kombiniert aufs Beste Pop, Afro Beats und Soul. Mit eigenen Songs und einer bunten Mischung aus Hits der letzten Jahre überzeugt sie auf der Bühne. Übrigens war sie auch erfolgreiche Teilnehmerin von The Voice of Germany und sie bringt statt Band den angesagten DJ Jsnake mit.

Anschließend toben sich Buffalo & Wallace auf der Weldefest-Bühne so richtig aus. Deutschlands explosivste Superhelden für Partys der Extraklasse, so schreiben sie über sich selbst. Stimmt? Stimmt absolut! Die Fest-Besucher dürfen sich auf schrille Outfits, musikalische DJ-Vibes und einen Live-Act wie ein atemraubendes Spektakel freuen, bei dem jedes Tanzbein schwingen muss.

Danach klingt die Samstagnacht ganz entspannt bei bestem Bier von hier und Snacks von den Foodtrucks aus. Und dann heißt es wieder warten – aufs Weldefest 2026.



INFO

Das Weldefest – 25.&26. Juli 2025

Weldegarten & Welde Braumanufaktur, Brauereistr. 1, 68723 Plankstadt

Mehr auf www.welde.de/Aktuelles

Spotlight on Artists – mehr auf www.welde.de/spotlight-on-artists-2025/

Über Welde

Welde ist eine familiengeführte Braumanufaktur, die seit 1752 in der Metropolregion Rhein-Neckar für innovative, traditionelle und handwerkliche Braukunst steht. Die Welde-Biere werden mit nachhaltig erzeugten Rohstoffen aus der Region und nach Slow Beer Richtlinien gebraut. Die Welde-Biervielfalt umfasst Welde No1 Slow Beer Pils, Welde Naturstoff, Welde Kurpfalz Export, Hefeweizen-Spezialitäten, das Biermischgetränk Welde Naturradler und zweierlei Fassbrause auf Limonadenbasis. Die Traditionsbiere der Marke Kurpfalzbräu wie Helles, Pils und saisonale Biere wie Leichtes Helles und Eisbock runden die Welde-Biervielfalt ab. Die Braumanufaktur Welde ist Mitglied bei den Freien Brauern und seit 2015 durch das Exzellenz- und Bier-Gütesiegel des internationalen slowBREWING Instituts als Slow Brewery zertifiziert.

QUelle: WELDE – Braumanufaktur seit 1752

Weldebräu GmbH & Co. KG