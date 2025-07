Neckarsteinach – Wohnungseinbruch trotz Bewohnern auf der Terrasse

Neckarsteinach/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (20.07) drang ein bislang unbekannter Täter gegen 16.50 Uhr über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Schönauer Straße ein. Der Kriminelle wurde bei seinem Vorhaben von den zu Hause auf der Terrasse weilenden Bewohnern bemerkt und flüchtete daraufhin ohne Beute in Richtung Kirchenstraße vom Tatort. Der Flüchtige ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat einen Bart um den Mund herum. Der Einbrecher war mit einem dunklen T-Shirt, dunkler langer Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Er trug zudem eine grüne Basecap und führte eine Umhängetasche mit sich. Nach Angaben der Bewohner soll der Mann ein südländisches Erscheinungsbild haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass außerhalb des Hauses Komplizen des Mannes “Schmiere” standen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 Kontakt aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen