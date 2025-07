Neckarelz – Altmetall gestohlen – Zeugen gesucht

Neckarelz/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche Altmetall von einem Grundstück in Neckarelz. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, schnitten der oder die Täter den Zaun um das Gelände in der Straße “Hinterer Waldhauerweg” auf und nahmen Kupfer und Messing aus einer Altmetallbox an sich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 062618090 an das Polizeirevier Mosbach.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn